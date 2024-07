Tqq a Giulia Deschi con Caravaggio Grif

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il programma del convegno di corse al trotto di martedì scorso all’Ippodromo del Savio, dedicato all’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, aveva due eventi di particolare rilievo: la Tris/Quarté/Quinté - Memorial Commendator Giuseppe Ciani, e il premio Anioc Forlì-Cesena. La Tqq, quarta corsa, con 16 cavalli al via è stata caratterizzata da numerosi richiami della partenza ai nastri ed è stata vinta dache la guidatrice triestinaha portato in testa con sollecitudine e non ha mollato la posizione fino all’arrivo respingendo le velleità di Cari Balilla e Dimitri Zs. Il Premio Anioc Forlì-Cesena ha visto la terza vittoria consecutiva di Burraio Op guidato da Roberto Vecchione che ha tenuto a distanza senza problemi Axel degli Ulivi.