Terracina un incendio distrugge il centro commerciale Orizzonte

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Questa notte a, in via Badino, i carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti a seguito di undivampato all’interno del”. Le fiamme, che hanno completamente distrutto il locale, hanno danneggiato l’attigua attivitàdi vendita di abbigliamento. Sul posto, sono intervenuti mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno domato l’. Sono in corso indagini della Stazione carabinieri diatti a verificarne le cause. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .