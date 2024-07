Temptation Island 2024 diretta terza puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 11 luglio 2024) AnticipazioniTerzo appuntamento per il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste della nuova edizione dicondotta da Filippo Bisciglia. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornarvi inminuto per minuto su tutto ciò che accade nel villaggio sardo location del programma. Le coppie ancora “in gioco” sono sei: la scorsa settimana, Christian ha scelto infatti di ricorrere al falò anticipato con Ludovica, avvicinatasi pericolosamente al tentatore Andrea, interrompendo la relazione. Il racconto proseguirà dunque con le gesta di Alessia e Lino, Vittoria e Alex, Jenny e Tony, Gaia e Luca, Siria e Matteo e Martina e Raul. Quale coppia arriverà ad un punto cruciale del proprio percorso? Lo scopriremo nel corso dell’appuntamento in onda stasera.