Taylor Swift | le truffe sui biglietti aumentate dell’87% in vista di concerti sold-out a Milano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – In arrivo uno (anzi due) deipiù attesi dell’anno: nel weekend l’Eras Tour diapproda a, con due date allo stadio di San Siro. I due eventi sonoout da mesi, ma online si continuano a vendere e scambiare. E non mancano le. La banca digitale Revolut ha rilevato in questi giorni un incrementodellesuideirispetto alle settimane precedenti. I dati diffusi da Revolut sono basati sulle denunce dei propri clienti, che hanno effettuato pagamenti per beni mai ricevuti. epaselect epa11468625 US singer-songwriterperforms during her concert as part of her 'Eras Tour' at the Letzigrund Stadium in Zurich, Switzerland, 09 July 2024.