Suicida dopo l’estorsione a sfondo sessuale arrestato ricattatore seriale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una 50enne di Sala Consilina in provincia di Salerno, che ha abitato per un po’ di tempo in una località del Frignano, in provincia di Modena, nell’agosto del 2023 si èto perché vittima di sextorsion, una pratica che consiste nel ricattare una persona e minacciare di diffondere i suoi video intimi sessuali. L’uomo da tempo era ricattato da due losche figure, un italiano di 40 anni e un ivoriano di 26 anni, e alla fine non ha retto più ai ricatti finendo per uccidersi. Il ricattoDa quanto emerso dalle indagini la vittima, un paio d’anni fa, era stato filmato mentre si masturbava guardando un video porno sul suo cellulare. A sua insaputa aveva dato per errore il permesso di accedere alla telecamera e in quel frangente è stato registrato dai due uomini.