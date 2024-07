Rapina in largo La Foppa | strappano il Rolex Submariner da 50mila euro dal polso di un russo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano – L'ennesimo raid nelle notti della movida. Un uomo accerchiato da un gruppo ditori nordafricani. Lo strappo dell'orologio dae la fuga. La sequenza è andata in scena all'alba di giovedì 11 luglio inLa, in zona Moscova: il derubato è un trentaquattrenne, che con ogni probabilità era appena uscito da uno dei locali della zona. Circondato eto Stando alla testimonianza che ha messo a verbale nella denuncia alla polizia, il trentaquattrenne è stato accerchiato all'improvviso da sei-sette uomini, descritti come presumibilmente di origine nordafricana, che l'hanno spintonato e gli hanno strappato dalunda. Dopo il colpo, ilto, che non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, ha chiamato il 112 per dare l'allarme.