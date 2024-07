Perché la recycled wood e il materiale più sostenibile nel fashion? L’iniziativa di Woolmark

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Festeggia 60 anni di attività il celebre marchio, da sempre produttore di filati e capi di abbigliamento in lana. E lo fa lanciando una splendida iniziativa: si tratta infatti del rinnovo del suo programma di certificazione della lana, includendo la “”. Rendendo così ufficialmente la lana fibra più riciclata al mondo. Dal 1964, quando ha iniziato la sua attività,ha certificato più di sei miliardi di prodotti di lana e per la cura della lana. Diventando così un vero e proprio riferimento per i consumatori in merito alla garanzia per qualità del. E lo stesso John Roberts, Manager director di TheCompany, afferma che “la lana è la fibra di abbigliamento più riciclata al mondo”. Laè ilperfetto “Il lancio in programma quest’anno della nuova certificazioneWool sotto la RW-1 Specification segna un passo significativo verso la moda, in quanto sostiene il passaggio da un modello di produzione lineare a uno circolare, riducendo i rifiuti e l’inquinamento”, continua John Roberts.