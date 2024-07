Paolo Borsellino i figli del giudice citano la Presidenza del Consiglio e il Viminale per depistaggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Palermo, 11 luglio 2024 – Idel, ucciso con la sua scorta nella strage di via D’Amelio (19 luglio 1992), Fiammetta, Lucia e Manfredi, nel corso della prima udienza preliminare, a Caltanissetta, a carico di 4 agenti accusati deldelle indagini, oltre a chiedere la costituzione di parte civile, hanno sollecitato la citazione come responsabile civile delladeldei ministri e del ministro dell'Interno. Stessa richiesta avanzata, attraverso il legale, dal fratello del magistrato, Salvatore, fondatore del movimento delle Agende rosse. "Continuiamo il nostro impegno in ogni sede e in ogni ambito alla ricerca della verità. Fiducia nelle istituzioni e nella magistratura in particolare.