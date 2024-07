Pallanuoto femminile il Setterosa batte la Grecia e giocherà per il 3 posto nel Torneo di Rotterdam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Prima vittoria per ilneldidi: l’Italia del CT Carlo Silipo, dopo essere stata sconfitta dall’Australia all’esordio e dalla Spagna nella seconda giornata, nell’ultimo turno della fase a gironilaper 11-5 e scavalca le elleniche in classifica, grazie ad una miglior differenza reti generale, qualificandosi per la finale per il terzo. Ilsceso in acqua nella città neerlandese è quello che è stato convocato per le Olimpiadi, con l’aggiunta di Morena Leone, aggregata alla squadra: contro latripletta di Bianconi, doppiette di Picozzi, Palmieri e Marletta, marcature singole per Tabani e Giustini. Negli altri incontri odierni Spagna-Francia 19-7, in corso Paesi Bassi-Australia.