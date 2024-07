Oroscopo Branko Giovedì 11 luglio 2024 | Gemelli teso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’diper oggi,11Ariete La giornata di oggi, 11, sarà particolarmente impegnativa. Le stelle vi incoraggeranno a mettere da parte la vostra vita personale e concentrarvi sul vostro lavoro. Toro Ci sarà una meravigliosa Luna in Vergine, che renderà più bella la vostra vita sentimentale. Se siete vicino a qualcuno, dovreste approfittarne per organizzare una serata speciale con i vostri cari.La luna sarà in direzione opposta, il che potrebbe creare un po’ di tensione in casa. Potreste trovarvi in conflitto con un membro della famiglia arrabbiato nelle prossime ore. Cancro Mercurio si sposta nel Leone per alcuni giorni, continuando a proteggere le trattative, gli accordi, le vendite, le attività commerciali.