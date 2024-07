Open day all’Isia tra presentazioni laboratori e djset

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giornata di orientamento oggi(Istituto superiore per le industrie artistiche) di Faenza nella sua sede di palazzo Mazzolani in corso Mazzini 93. L’appuntamento è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino cosa si studia e si progetta all’interno dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, istituzione universitaria pubblica che fa parte del Comparto Afam del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica, sorta nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan e tra le prime scuole universitarie in Italia dedicate al design. La direttrice, architetto Maria Concetta Cossa (foto), insieme ai docenti, accoglieranno i presenti alle 14 per presentare l’offerta formativa del corso triennale in Disegno Industriale e progettazione con materiali ceramici e innovativi (equipollente alla laurea universitaria L-4 ‘Disegno industriale’) e dei due bienni in Design del Prodotto e progettazione con materiali ceramici e innovativi e in Design della Comunicazione (equipollenti alla laurea magistrale universitaria in Design LM-12).