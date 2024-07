Nuove polemiche su Orbán | Vedrà Trump a Mar-a-Lago Pronta la rappresaglia dell’Ue | via da Budapest il Consiglio informale Esteri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Potrebbe essere lo spostamento del-Difesa, previsto a fine agosto a, ladell’Unione europea nei confronti di Viktor, il primo ministro ungherese colpevole di aver incontrato sia Vladimir Putin che Xi Jinping in bilaterali da presidente di turno. La notizia, fatta circolare da fonti diplomatiche sentite dall’Ansa, non sembra però preoccupare particolarmente il capo del governo ungherese che, presente al vertice Nato di Washington, secondo il New York Times andrà a incontrare anche Donaldnella sua residenza di Mar-a-, in Florida. La punizione pensata da i Paesi europei, una larga maggioranza secondo le fonti, per ora sarebbe solo un’ipotesi. L’idea è comunque quella di trasformare ilin unformale, che per prassi si tiene a Bruxelles.