No 309 | Tutto Sulla Nuova Soap Opera Turca Di Mediaset!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 11 luglio 2024) No 309: su Canale 5 arriva un’altra, con due attori molto noti come protagonisti. Al centro, le vicende di Onur e Lale, due ragazzi che si innamorano per caso! Dopo il successo delle numerose altretrasmesse su Canale 5, adessoha acquistato un’altra serie di origini turche. Le indiscrezioni negli ultimi giorni si stavano moltiplicando ed ora sembrano aver trovato una conferma. Su Canale 5 arriva No 309,romantica con degli attori protagonisti già molto conosciuti dal pubblico di. No 309: trama ed anticipazioni dellain onda su Canale 5! No 309 è lache, in tutta probabilità, andrà in onda nei mesi autunnali su Canale 5. I due protagonisti sono delle vecchie conoscenze degli appassionati delleturche.