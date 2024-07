Nespresso recupera a Firenze 80 tonnellate capsule di alluminio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 - Sono circa 80 lediesauste di caffè inte anel 2023 con il progetto 'Da chicco a chicco' di, grazie alla collaborazione con il Consorzio nazionale imballaggi(Cial) e Alia. Lete hanno permesso di generare oltre cinquedie quasi 50 di caffè con un impatto positivo sul territorio e sulle persone, si spiega in una nota. Volgendo poi lo sguardo ai primi mesi del 2024 è inoltre possibile vedere un'ulteriore crescita che da gennaio ad aprile si attesta su un totale di oltre 36diraccolte equivalente a una crescita del 21% sullo stesso periodo del 2023. "Da chicco a chicco è un progetto vivo, che si evolve e cresce anno dopo anno e sul quale continueremo a investire per continuare a supportare il territorio, tutte le persone che ne traggono beneficio e in funzione di un impatto sempre più positivo per il nostro territorio", commenta Silvia Totaro, sustainability & she manager diItaliana.