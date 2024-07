Napoli hai fatto un colpaccio? Tifosi del Real Madrid furiosi per la cessione di Rafa Marin

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024)è ufficialmente un nuovo giocatore del. L’operazione però ha lasciato l’amaro in bocca ai sostenitori dei Blancos. Idel, infatti, dopo ladel centrale spagnolo si sono scatenati sui social con commenti pieni di rabbia e delusione auspicando il suo ritorno al. I commenti social deidelsbagliata, era da portare in prima squadra“. “Perché darlo via? Pessima gestione!“, “Perché vendere il futuro migliore difensore centrale del mondo?“. Poi ancora: “Non ho dubbi che tornerà. Ne avevamo più bisogno con la perdita di Nacho e l’infortunio di Alaba. Vediamo se restiamo con qualche spagnolo e, se possibile, un giocatore delle giovanili“, “Era già pronto per il, ilhaun grandissimo colpo“.