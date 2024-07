Musica | ‘The Vault’ il nuovo volume di Taylor Swift dopo i 2 concerti a Milano

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – Il conto alla rovescia per i duedidel 13 e 14 luglio allo stadio San Siro dista per terminare. È febbre per la cantante, tra biglietti introvabili e rivenduti a svariate migliaia di euro e un giro d’affari che si prospetta notevole per la città meneghina, grazie a quella che è stata definita laeconomics. Ma la magia per gliies italiani non finirà con le ultime note dal palco: a sei giorni di distanza infatti, il 19 luglio, una nuovissima pubblicazione permetterà ai fan di esplorare un aspetto meno ‘ufficiale’ delverse, ma da loro amatissimoil successo di “. The One”, bestseller e primo libro italiano in assoluto a occuparsi dell’artista, tramite un approfondimento senza precedenti di tutti i suoi 11 album in studio, analizzati brano per brano e intrecciati al racconto della sua vita artistica e personale, l’esperto di, Michele Lallai, torna in libreria con “