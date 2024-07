Morta Shelley Duvall l' indimenticabile Wendy di Shining

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) L'attrice americana, nota soprattutto per il suo ruolo nel famoso film di Stanley Kubrick del 1980 "". ègiovedì all'età di 75 anni, come riportano i media statunitensi.nel sonno nella sua casa di Blanco, in Texas, nel sud degli Stati Uniti, in seguito a complicazioni legate al diabete, ha riferito "The Hollywood Reporter", citando il suo compagno Dan Gilroy. Nata il 7 luglio 1949 a Fort Worth, in Texas, laè stata scoperta da Altman - il regista anticonformista noto per la ricchezza dei suoi personaggi, l'acuta critica sociale e la satira - che l'ha scritturata nella commedia dark 'Anche gli uccelli uccidonò(Brewster McCloud) del 1970. Attrice dall'ampio repertorio, dopo alcuni brevi ma significativi ruoli in "Nashville" (1975) e "Io e Annie" (1977), è co-protagonista nel discusso film "Tre donne" di Robert Altman (regista che l'ha scoperta e diretta in sette occasioni), per il quale ottiene il Prix d'Interprètation fèminine al Festival di Cannes.