Lo chef getta la spugna | Firenze città-vetrina E così addio all’etica della ristorazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si chiama Essenziale il ristorante fiorentino di Simone Cipriani che, come lui stesso ha racconto in una lunga intervista al Gambero Rosso, sta per chiudere i battenti dopo 8 anni dall’apertura. Accadrà il prossimo 8 agosto. Perché? "Una volta in centro eravamo tanti a fare cose interessanti, lontane dalla richiesta del turismo di massa e avevamo un nostro giro, anche importante – ha spiegato loalla rivista – . Ora stiamo diventando unacome Venezia ed è sempre più difficile mantenere etica e integrità nella. La domanda è cambiata. Le grandistanno diventando una giostra per turisti mordi e fuggi, comprendo che per qualcuno possa essere un’opportunità, ma non rispecchia il mio modo di fare, né tantomeno l’evoluzione che avevo immaginato per Essenziale".