L’Inter del domani | 2 baby presi 2 in trattativa e 7 da controllare ? TS

(Di giovedì 11 luglio 2024)del presente è praticamente fatta, quella delè in fase di gestazione. La dirigenza nerazzurra sta facendo un doppio lavoro molto interessante. GIOVANE – Oaktree vuole un’Inter forte per il presente, ma anche per il. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per consegnare a Simone Inzaghi una squadra consolidata e che possa difendere il titolo da campione d’Italia, vinto un paio di mesi fa. Praticamente manca all’appello solamente un difensore, ossia il cosiddetto braccetto di sinistra. Diversi i nomi che circolano, ma il club non ha fretta e sta riflettendo per bene prima di prendere una decisione finale. Ma appunto Oaktree, entrato alda una cinquantina di giorni, ha già subito impostato la nuova filosofia: ossia Inter giovane e ricca.