L’addio di Immobile Burioni | Non mi sentivo così male da quando andò via Chinaglia…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 luglio 2024) A Cityrumors.it torna a parlare dopo tanto tempo il famoso virologo e anche noto per essere un acceso tifoso della Lazio: “Ho il cuore a pezzi e la flebile speranza che succeda qualcosa all’ultimo, che ci ripensi, ma lo so che è un sogno. Speravo che finisse la carriera in biancoceleste” “Sono stato fuori Italia per due giorni per un convegno, curioso di vedere chi c’era di nuovo per il ritiro della Lazio, torno e non c’è Ciro, ho pensato a uno scherzo, invece poi ho capito che non era vero. Sono distrutto, addolorato per davvero è stato come tornare indietro nel tempovia Giorgio Chinaglia, mi sono sentito nello stesso modo“. Sulla scienza e su materie mediche è serio, spesso fa discutere quello che dice e come lo dice, ma appena veste i panni del tifoso diventa quasi un altro il noto virologo Robertoche a Cityrumors.