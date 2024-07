La tragedia di Lello e Maria Si indaga tra la cenere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) e Stefania Totaro Si fermano, guardano verso l’alto le due macchie nere sulla facciata rosa impreziosita dalle cornici bianche attorno alle finestre, poi abbassano il capo e proseguono. Sono in tanti, il giorno dopo, a dedicare un pensiero ae Raffaele, madre e figlio, 82 e 52 anni, morti tragicamente mertedì mattina nel disastroso incendio all’interno della loro abitazione, in una porzione di cortile ristrutturata, che si affaccia su corso Roma. Unache ha scosso l’intera comunità e che lascia aperti ancora diversi interrogativi. Restano sconosciute le cause del rogo che si è scatenato nell’appartamento al primo piano provocando la morte della 82enneVerdolino, costretta in sedia a rotelle e del figlio 52enne Raffaele Esposito che ha cercato di metterla in salvo.