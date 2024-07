La rinascita di Schwazer prima gara davanti ai figli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Domenica scorsa è andata in archivio la squalifica inflitta ad Alex. Il marciatore alto atesino, oro olimpico a Pechino nel 2008, per otto lunghissimi anni è stato tenuto ai margini della vita agonistica. In nome di una accusa di doping che, lo dico con franchezza, ha alimentato il sospetto di una vendetta nascosta dietro il paravento della “giustizia” (rigorosamente tra virgolette, eh). Conosco Alex da tanto tempo. Mi ha fatto arrabbiare (eufemismo) ferocemente quando alla vigilia della Olimpiade di Londra del 2012 ammise di aver barato per restare al top. Poi ho seguito il suo percorso die ricostruzione umana e sportiva, insieme al professor Donati, che contro la cultura del doping ha speso una vita. Per questo la presunta “ricaduta” alla vigilia dei Giochi del 2016 mi ha sempre lasciato perplesso: se vuoi continuare ad imbrogliare, beh, ti affidi a uno come Donati?! (tra parentesi, ero lì e aggiungo che il processo di Rio a porte chiuse fu uno scherzo di cattivo gusto, con zero rispetto per i diritti dell’imputato, cioè Alex).