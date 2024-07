Io e Melenchon vicini da anni | il Fronte popolare non c’entra con la macedonia di sinistre italiane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La bellissima vittoria di Jean-Luce deldi sinistra in Francia non è frutto del caso, dell’improvvisazione o di alleanze meramente elettorali. Conosco molto bene Jean-Luc da tanti. L’ho invitato una decina difa al Comune di Napoli perché seguiva con molto interesse la rivoluzione napoletana che stavamo compiendo soprattutto con i beni comuni ed aveva costruito un rapporto speciale con i movimenti sociali di Napoli, ed in particolare con le ragazze ed i ragazzi del collettivo Je so pazzo dell’ex opg.e la France insoumise lavorano dain Francia per costruire un’alternativa politica non solo alle destre ma anche al centro e al centro-sinistra. Nel 2022 abbiamo costruito un rapporto strettissimo tra Jean-Luc e la sua squadra e lo spazio politico di Unione, grazie a relazioni personali e politiche consolidatesi negli