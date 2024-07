Inter per la difesa si attende Oaktree | occhio al nome nuovo! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Aggiornamenti di mercato relativamente alla, per l’. Luca Marchetti di Sky Sport sottolinea come in dirigenza si attendono le linee guida di, con un possibile. TRIPLA VIA – La priorità di mercato dell’dopo l’infortunio di Tajon Buchanan diventa il difensore sinistro. Tre le vie su cui la dirigenza nerazzurra sta lavorando. In attesa di chiudere, aspettando però le direttive della nuova proprietà. La prima è quella che porta a Mario Hermoso,che più di tutti scalda i tifosi, vista anche la sua esperienza all’Atletico Madrid. La seconda, quella che invece scalda decisamente di meno, porta a Ricardo Rodriguez: i nerazzurri – con una proposta di un anno di contratto – non sono però gli unici sull’ormai ex Torino.