Imola dopo il Tour ecco il Giro femminile | il Comune premia Longo Borghini Poi la sfilata in centro e in pista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Dalstorico alla via Emilia, passando per l’Autodromo. Una carovana allegra e vivace, caratterizzata dal colore rosa. Mattinata di festa ieri in città, con la partenza da piazza Matteotti della quarta tappa deld’Italia Donne, la-Urbino, di 134 chilometri. A dare il via il sindaco Marco Panieri, che ha sventolato la bandiera rosa di inizio gara in unstorico addobbato per l’occasione. In tanti sono arrivati nel cuore della città per gustarsi la partenza della tappa, che ha di fatto chiuso il cerchio aperto dieci giorni fa dallo storico passaggio adelde France. Ad accogliere il pubblico, un’esposizione di bici storiche e i dipinti di Tonino Dal Re, il pittore dei ciclisti, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita.