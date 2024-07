Il killer delle bambole di porcellana Il giallo di Barbara Fabbroni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ne “Ildi. Il commissario Antinori e i luoghi bui dell’anima”,narra della discesa nel baratro della protagonista costretta ad affrontare traumi del passato Casa Editrice: Armando Curcio EditoreCollana: ThrillGenere: Romanzo/NoirPagine: 246Prezzo: 18,90 € Il commissario Emma Antinori è la protagonista di una storia dark e angosciante, in cui dovrà dimostrare tutta la sua astuzia e il suo coraggio per capire quale volto si cela dietro la maschera di un assassino sui generis, che sta gettando scompiglio nella tranquilla Firenze. “Ildi. Il commissario Antinori e i luoghi bui dell’anima” diè un intrigante romanzoin cui non seguiamo solo le tribolazioni della protagonista ma ci addentriamo anche nei meccanismi tecnici di un’indagine, scoprendo retroscena, curiosità e anche verità poco piacevoli.