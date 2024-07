Il Corinthians vuole Balotelli | offerto un accordo biennale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilha deciso di puntare su Marioe haall’ex Inter e Milan un contratto. La notizia, diffusa da tutti i media del gruppo Globo, ha trovato riscontro in ambienti del club paulista. Ne aveva parlato anche il suo agente Rafaela Pimenta, rivelando che c’erano stati dei colloqui con il Flamengo. Ora invece tocca all’altra società con il maggior numero di tifosi in Brasile, ovvero il, la quale vorrebbe approfittare del suo status attuale di svincolato, a seguito del mancatoper un prolungamento con la squadra turca dell’Adana Demirspor. Nell’ultima stagione ‘Supermario‘ è stato operato lo scorso novembre rimanendo poi fermo per tre mesi e al suo rientro in squadra è sceso in campo sei volte segnando quattro gol.