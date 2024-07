Hanno ancora senso i saldi a luglio?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 luglio 2024) Iestivi 2024 sono ufficialmente iniziati, ma le aspettative del Centro studi Confimprese non sono confortanti. Anzi, sono abbastanza tiepide. È vero che le svendite diesercitanouna forte attrattiva, ma di sicuro non sono più una data da cerchiare sul calendario come un tempo. Tra sconti anticipati, ribassamenti selvaggi dei colossi del web e offerte che quotidianamente intasano le nostre mail, si ha sempre la sensazione che si possa comprare qualcosa a prezzo scontato. In più, anche il cambiamento climatico ci ha messo lo zampino, con l’autunno che arriva sempre più tardi. In questo caos, hamantenere l’inizio dei? Il cambiamento climatico influenza lo shopping Da un punto di vista tecnico, isono vendite straordinarie che riguardano i prodotti invenduti a fine stagione.