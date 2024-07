Fedez ricoverato in ospedale fan in allarme | Cosa ho

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024)è stato nuovamentein, suscitando preoccupazione tra i fan e gli amici. Nonostante le circostanze difficili, il rapper ha cercato di sdrammatizzare la situazione sui suoi social media, mostrando il suo caratteristico senso dell’umorismo. “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘Another One’, ma con le emorragie interne,” ha scrittoin un post, cercando di alleggerire la tensione che circonda le sue condizioni di salute. Solo poche ore prima del malore,si trovava in studio di registrazione, lavorando agli arrangiamenti di alcuni dei suoi successi per un djset annunciato pochi giorni fa. Tuttavia, durante la notte ha avvertito un malore improvviso che ha reso necessaria una corsa in. La situazione si è rivelata seria, ma non ha perso la voglia di scherzare e rassicurare i suoi seguaci.