Fedez ricoverato di nuovo in ospedale | paura per il cantante

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 11 luglio 2024)diinper ilnuovamente in. Il rapper ha condiviso sui suoi social l’ultimo malore. «Sono tipo Dj Khaled quando dice “Another One”, ma con le emorragie interne», ha scritto il rapper che cerca di sdrammatizzare sulle sue condizioni fisiche. ( dopo le foto)diinper ilSolo poche ore prima ilsi trovava in studio di registrazione a lavorare ad alcuni arrangiamenti dei suoi successi per un djset di cui aveva parlato lui stesso qualche giorno fa. Poi il malore, probabilmente nella notte e la corsa in. Il rapper ha condiviso una storia su Instagram che lo ritrae sul lettino dimentre con una mano si copre il viso, ormai rassegnato e con l’altra mano fa il segno della vittoria.