Emma Villas Siena piazza un colpo in Brasile Ingaggiato schiacciatore carioca Araujo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Da un brasiliano all’altro.ha annunciato l’ingaggio di Alan Patric(foto), completando il roster da mettere a disposizione di coach Graziosi per la prossima stagione. Nato a Patos de Minas, nello stato del Minas Gerais, il 3 gennaio del 1995,vivrà per la prima volta un’esperienza all’estero. In realtà un legame con l’Italia c’è già, avendo avuto in passato fra i compagni di squadra Bruno (che ha vestito le maglie di Modena e Civitanova) e Russomano, apprezzato in maglianella stagione 2016/2017. Nello scacchiere biancoblù prende il posto di Krauchuk, che dopo un anno con un rendimento altalenante ha fatto le valigie, anche se rispetto al connazionale occupa il ruolo di martello ricevitore, non di opposto.