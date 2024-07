È finita la latitanza di Giacomo Bozzoli si nascondeva in un cassettone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI - È finito neldi un letto matrimoniale nella casa di Soiano del Lago il tentativo di fuga dall'ergastolo di. Undici giorni di ricerche, ipotesi di disparate rotte geografiche, anche esotiche, e complicità più o meno fantasiose (si vedrà), per l'epilogo che arriva proprio dove questa storia era iniziata quando, il primo luglio, i carabinieri avevano bussato alla porta della bella dimora sul Garda per eseguire l'ordine di carcerazione firmato dalla Procura in esecuzione della sentenza della Cassazione., giudicato colpevole di avere ucciso lo zio Mario bruciandone il cadavere in fonderia, non c'era ed erano spariti anche la compagna Antonella e il figlio di nove anni. "Era in Italia da 24 ore abbondanti - ha spiegato dopo la cattura il procuratore di Brescia, Francesco Prete -.