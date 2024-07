Dentifricio cosa significa la barra colorata sul tubetto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Molti tubetti dipresentano un rettangolo colorato sull’estremità superiore, con colori come blu, verde, rosso o altri. Una teoria diffusa sul web sostiene che questi colori indichino la “vera composizione chimica” del, diversa da quella riportata sulla confezione. Ma è davvero così? No, si tratta di una bufala. Vediamo aserve realmente questo rettangolo colorato e come si inserisce nel processo produttivo del. La bufala dei colori Secondo alcune teorie sui social media, ogni colore dellarappresenterebbe una composizione specifica del: Verde: 100% composto da sostanze “naturali” Blu: naturale con “medicinali” Rosso: naturale più “prodotti chimici” Nero: 100% “prodotti chimici” È importante ricordare che tutto è composto da sostanze chimiche, comprese quelle naturali.