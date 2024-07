Cosa fare nel week end del 12-14 luglio a Milano e nelle province della Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024), 112024 – Questo fine settimana porta auno degli eventi più attesistagione: il concerto di Taylor Swift, che per accontentare i fans ha aggiunto una doppia data nello stadio di San Siro. Col suo ‘Eras tour’ si esibirà sabato 13 e domenica 14. E ci sono già i fans accampati fuori dallo stadio, per non perdersi la possibilità di arrivare in prima fila per ascoltare e vedere da vicino l’icona pop più famosa al mondo. Ma in giro per laci sono altri eventi imperdibili, come il concerto dell’attore da Oscar Russel Crowe, in tour con la sua band, o Tozzi con la sua serie di concerti dedicati ai 50 anni di successi ‘Notte rosa’, oltre a eventi live che danno fiato a ogni ‘genere’ e alla musica più ‘classica’ e di certo non meno amata.