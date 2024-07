Copa America 2024 Lerma stende l’Uruguay e manda la Colombia in finale | sarà sfida con l’Argentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Laè la seconda finalista della. I Cafeteros stendono 1-0e sfideranno dunquenella, che si disputerà nella notte italiana tra domenica 14 e lunedì 15 luglio. Decisivo il colpo di testa di Jeffersonsu corner di James Rodriguez, che sfrutta un’uscita a vuoto di Rochet e sigla la rete del vantaggio al 39?. La Celeste ci prova a più riprese, anche grazie all’uomo in più per l’espulsione sul finire della prima frazione di Munoz, che rifila una gomitata a Ugarte e finisce sotto la doccia. La formazione di Bielsa però non sfrutta la superiorità numerica: Nunez sciupa un paio di occasioni, mentre Suarez colpisce un palo. Nelè laad avere due occasioni clamorose per raddoppiare e chiudere la gara, entrambe con Uribe, che a tu per tu con il portiere avversario prima spara a lato e poi coglie la traversa.