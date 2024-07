Ciak d’oro per le serie tv premiati da Verdone ai The Jackal

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 11 luglio 2024) Carlonella sua carriera di riconoscimenti ne ha avuti molti ma per la sua prima, "Vita da Carlo", ha ottenuto anche ild'oro Classic alla (nuova) carriera, per il modello nuovo di racconto, a metà strada tra sit-com e commedia d'autore.è stato infatti uno dei vincitori quest'anno dei "d'orotv 2024 "attribuiti dalla redazione della rivista "". "Vita da Carlo sarà fatta di quattro stagioni, due ne ho fatte, la terza uscirà dopo l'estate poi inizio a girare la quarta e poi con la quarta basta. - ha detto l'attore-regista - Si tornerà a fare un film".Un altro regista di cinema, Paolo Genovese, è stato premiato per "I Leoni di Sicilia" con il "d'oro per la Miglioreitaliana dell'anno per il pubblico internazionale".