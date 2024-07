Chaos Walking | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 luglio 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 2 Questa sera, giovedì 11 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaè undel 2021 diretto da Doug Liman. La pellicola, con protagonisti Daisy Ridley e Tom Holland e ambientata in un futuro distopico, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2008– La fuga (The Knife of Never Letting Go), primo capitolo della trilogia, scritta da Patrick Ness, co-autore della sceneggiatura del. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 2257 d.C. i coloni maschi del pianeta Nuovo Mondo sono affetti da una condizione chiamata Rumore, il quale manifesta in modo visivo e uditivo i pensieri che una persona sta provando. I coloni furono coinvolti in un’aspra guerra civile con la specie umanoide nativa del posto chiamata Spackle, una guerra che apparentemente uccise tutte le donne colone mentre metà degli uomini sopravvisse.