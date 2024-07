Cava Energia compie 8 anni e apre la nuova sede Per Ft è tra le 1 000 Pmi Ue che crescono più velocemente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ottofa nasceva il progetto imprenditoriale di, una realtà altamente votata al territorio con l’obiettivo di instaurare adei Tirreni il primo ed unico fornitore dielettrica e gas naturale, ad opera di cavesi per i cavesi. Tra le finalità dell’iniziativa il sostegno al benessere sociale ed economico della città e, nel tempo, progressivamente, dell’intero territorio costituito dai comuni limitrofi della Costiera e dell’agro nocerino-sarnese. Grazie alla focalizzazione territoriale, l’azienda si è (im)posta come una realtà in grado non solo di erogare un servizio primario in maniera personalizzata ed efficiente ma anche di creare nuove opportunità lavorative e di sostenere economicamente iniziative sociali e sportive, a beneficio del territorio.