Carta Dedicata a te 2024 | 500 Euro di Contributo COME AVERLO PRIMA DEGLI ALTRI

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma - A partire da settembre, sarà disponibile la "a te", una misura di sostegno economico del valore di 500destinata alle famiglie con ISEE fino a 15.000annui. Questomira a supportare le famiglie italiane in difficoltà, fornendo un aiuto concreto per l'acquisto di beni dinecessità. Requisiti per Accedere alIl beneficio è rivolto a 1,3 milioni di nuclei familiari che rispettano i seguenti criteri: Residenza nel territorio italiano. Iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente. Possesso di un ISEE ordinario valido, con indicatore non superiore ai 15.000annui. Non essere beneficiari di altre forme di sussidio economico nazionale, regionale o locale,l'Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza, laacquisti, NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, cassa integrazione ofondi di solidarietà.