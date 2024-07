Carboni ulteriori conferme | il Marsiglia non soddisfa l’Inter! Prezzo chiaro – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024)è uno degli obiettivi principali del, richiesto anche ad mezza Europa., che lo ha cresciuto, attende la Copa América e valuta il suo futuro. Intanto, anche da Sportitalia arrivanoriguardo il mancato accordo con il club allenato da Roberto De Zerbi.– Valentinè uno dei prospetti più promettenti del calcio giovanile europeo. La sua convocazione inaspettata per la Copa America, nonostante non abbia ancora giocato da titolare, testimonia il valore e la fiducia riposta in lui. L’Argentina conta sul suo talento mentre si prepara alla sfida decisiva contro la Colombia. Ilha segnato il nome diin rosso nella sua lista dei desideri. Tuttavia, le negoziazioni conhanno incontrato degli ostacoli.