Calcio a 5 Il Bar Pista Apiro vince la prima edizione del torneo di calcio a 5 presso la Pista di Pattinaggio di Apiro

(Di giovedì 11 luglio 2024) I “padroni di casa” di mister Tonini hanno battuto 3-2 il Bar Gelateria Nuà grazie ai gol di Andrea e Giacomo Pasqui e Lorenzo Cola, 11 luglio 2024 – Il Baril Idia 5ladidi. La squadra cingolan-apirese, infatti, ha vinto ladella competizione di futsal organizzata dal chiosco-bar “!” tra giugno e luglio in collaborazione con l’Urbanitas. Al secondo posto si è classificato il Bar-Gelateria Nuà, terzo posto per “Cimarelli Staffolo”, quarto per “Tarabelli Infissi”. Il Barha vinto la finale per 3-2, grazie alle reti dei fratelli Giacomo e Andrea Pasqui e al gol di Lorenzo Cola. Per il Bar Gelateria Nuà, dunque, non sono bastati i gol di Davide Barigelli e Dritan Dano.