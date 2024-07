Cagliari Pavoletti | Amo questa squadra obiettivo arrivare in forma alla Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilvive il suo quarto giorno di ritiro e il capitano Leonardoparla ai microfoni del Crai Sport Center di Assemini, prima di impegnarsi nell’allenamento pomeridiano., che per un periodo della scorsa stagione non aveva la certezza di rimanere tra le file dellasarda, ha da poco rinnovato fino al 30 giugno 2026: “Sapevo di dovermelo conquistare sinofine, ma il presidente lo voleva da febbraio e abbiamo concluso abbastanza velocemente: la volontà di tutti era quella di continuare. Saranno altri due anni di battaglie e sofferenze insieme, con un nuovo allenatore. Con mister Nicola abbiamo sempre lottato contro per le salvezze, ora sarà bello lavorare con lui. Però di Ranieri ce ne sarà sempre soltanto uno“.