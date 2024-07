Boato all’Elba gli esperti confermano | è stato un bolide nell’atmosfera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Campo nell’Elba (Livorno), 11 luglio 2024 – I fenomeni naturali spaventano l’uomo dalla notte dei tempi, succede anche oggi nonostante l’accesso a competenze e tecniche avanzate. Certo, ildel 20 giugno avvertito soprattutto all’Isola d’Elba e sulla costa meridionale della Toscana èforte, molto forte, tanto da far tremare le case. Poche ore dopo gliavevano già spiegato la causa più probabile e già il giorno dopo, con una relazione scritta, si confermava che con tutta probabilità eraun meteorite a provocare il fortissimo evento sonico, un’onda di pressione molto forte proveniente da Montecristo, dove a una settantina di km di altitudine ilsi è schiantatoterrestre, andando in frantumi. Un evento naturale non raro: succede tutti i giorni nel mondo.