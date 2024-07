Biden stanotte la conferenza stampa decisiva per la candidatura | i grandi finanziatori pronti a lasciarlo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Joeall’ultima spiaggia:( 00:30 ora italiana) il presidente americano terrà unache tutti gli analisti ritengonoper il prosieguo della sua campagna elettorale. Se dovesse ancora inciampare, dopo la disastrosa esibizione contro Trump, i democratici sceglierebbero un altro candidato per la sfida a Donald Trump del prossimo novembre. Cnn: “Pressione incredibile per” Secondo la Cnn, si tratta della, “con più pressioni nella storia di un presidente”. Molte voci dem, dal Congresso a Hollywood, hanno chiesto al presidente un passo indietro per il bene del partito e del Paese, preoccupati dalla possibilità di una valanga repubblicana a novembre. Un chiaro segnale è arrivato anche dall’ex Speaker, Nancy Pelosi, che ieri – a precisa domanda – non ha preso posizione, sottolineando che “spetta al presidente decidere se candidarsi”.