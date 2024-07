Bestie untori e boia Se fossi un mostro | stalking e minacce l' inquietante risposta di Morgan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il mondo dello spettacolo, e della musica italiana in particolare, si è schierato in massa con Angelica Schiatti dopo che l'articolo di Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano ha fatto emergere la sua storia di vessazioni,che da quattro anni la cantante ed il suo compagno Edoardo D'Erme, in arte Calcutta, subiscono da parte di, all'anagrafe lui Marco Castoldi. Quest'ultimo punterà, con i suoi legali, a chiudere il contenzioso offrendo una cifra 15 mila euro, stando a ciò che riferisce il Corriere, nel corso della prossima udienza, fissata a settembre 2024. Dopo tanto silenzio, però, è arrivata anche la replica di, tipica del suo stile, a volte poco comprensibile e molto filosofica. Scritta nel cuore della notte.