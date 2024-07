Beautiful anticipazioni puntate dal 13 al 19 luglio 2024 | Thomas è davvero cambiato?

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lediin onda dal 13 al 19ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante. Al centro dei riflettori ci saràForrester. Per lui potrebbero riaprirsi le porte della “Hope for the Future”, e nonostante la reticenza di persone vicine alla giovane Logan, i due potrebbero tornare a lavorare fianco a fianco.capo stilista alla “Hope for the future”? Il giovane Forrester sembra essere l’unico in grado di risollevare le sorti della “Hope for the Future”. La linea di moda stenta a decollare, e Steffy è convinta che il solo modo per salvare tutto il lavoro fatto sia quello di reintegrare il fratello come capo stilista. La decisione di Steffy non viene accolta favorevolmente da Hope, che ricorda bene quanti problemi le abbia causato il figlio di Ridge in passato.