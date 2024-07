Arresti bis | nuovo interrogatorio per Festa al Comune tutto tace

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato fissato già per questo lunedì, 15 luglio 2024, l’di garanzia per l’ex sindaco Gianluca, dopo la notifica delle nuove misure cautelari da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e dei militari dell’aliquota di pg della Guardia di Finanza coordinati dal Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma. La stessa misura è stata notificata all’archietto Fabio Guerriero, già in precedenza aglidomicliari per un altro filone di indagine, poi scarcerato per l’insussistenza delle esigenze cautelari. Ma il nome del professionista avellinese, fratello dell’ex consigliere comunale Diego Guerriero, ritorna prepotentemente in ballo in nuove intercettazioni per presenti tangenti ricevute dall’ex sindaco in campo di appalti.