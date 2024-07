Aiuti alle zone interne per agricoltura e zootecnia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Consigliere Regionale Giacomo Rossi (Civici Marche) interviene sulle importanti modifiche al Complemento di Sviluppo Rurale (ex PSR) discusse e ratificate nell’ultima seduta della Seconda Commissione Consiliare (Commissione) di cui lo stesso Rossi fa parte. "Al fine di adeguare i premirealtà economica attuale e di sostenere maggiormentenelle aree- spiega Rossi- la Regione Marche ha apportato importanti modifiche ad alcuni interventi del CSR." Continua l’esponente di Civici Marche: "Ottimo il raddoppio del premio a unità per i possessori di Cavallo del Catria, il premio passa da 200 a 400 euro per capo, aumentato anche il premio per le razze ovine Sopravvissana e Fabrianese che passa da 200 a 300 euro a capo.