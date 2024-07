Agatha All Along | Kathryn Hahn racconta il MCU in una canzone e rivela nuovi filmati della serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 11 luglio 2024)Allil MCU in unaLa star diAll, ha ospitato ieri sera il Jimmy Kimmel Live! e ha aggiornato gli spettatori sulla complicata storia del MCU grazie a unaorecchiabile. Un momento saliente del brano? “Thanos ha schioccato le dita causando la morte di metà del mondo, Tony Stark ha morso la polvere, poi ogni singolo uomo adulto ha pianto, hanno combattuto in un aeroporto, quel tipo Ant-Man è davvero basso, Iron Man è andato a morire, il che ha fatto piangere un mucchio di vergini“. Molti vedranno il lato divertente, anche se alcuni saranno senza dubbio terribilmente offesi dal fatto che la star di WandaVision abbia osato prendere in giro la fanbase.