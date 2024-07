Acerbi dubbi atroci sulla condizione fisica L’ultima volta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Su Francescoci sonoriguardanti la, che non è sicuramente delle migliori. La pubalgia è un problema che si ripropone nel tempo, cosa aspettarsi dalla prossima stagione? ASPETTATIVE – Francescolascia molticirca la sua. L’Inter non cerca un difensore centrale sul mercato perché c’è anche Stefan de Vrij che può sostituire l’italiano, ma la situazione prima o poi è da prendere in considerazione. L’ex Lazio è in scadenza nel 2025, sicuramente questo sarà il suo ultimo anno in nerazzurro. Il problema principale è la pubalgia: quel maledetto infortunio può ripresentarsi e l’operazione a volte non basta per superarlo definitivamente. La stagione inizierà conal centro della difesa, anche se da capire se lo farà con la maglia da titolare o meno.